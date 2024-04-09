Gempa M6,5 Guncang Maluku Utara, BMKG: Akibat Deformasi Kerak Bumi

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M6,5 mengguncang Tobelo, Maluku Utara, Selasa 09 April 2024 pukul 16.48.01 WIB.

Dari analisis BMKG, gempa berada laut pada jarak 94 Km arah Barat Laut Pulau Doi, Halmahera Utara, Maluku Utara pada kedalaman 27 km. Hasil analisis menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,4.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat deformasi batuan dalam kerak bumi pada Lempeng Laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust),” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

