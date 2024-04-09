Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Belikan Baju Lebaran dan Traktir Makan Anak Yatim, Jokowi: Mereka Milih Sendiri

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |18:28 WIB
Belikan Baju Lebaran dan Traktir Makan Anak Yatim, Jokowi: Mereka Milih Sendiri
Presiden Jokowi. (Foto: BPMI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak puluhan anak-anak yatim berbelanja makanan di hipermarket di Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat pada sore hari ini, Selasa (9/4/2024).

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak anak-anak tersebut berbelanja baju lebaran di salah satu toko baju terkenal di Plaza Atrium.

"Ini nganter anak-anak yatim untuk belanja-belanja apa ini baju lebaran sama beli makanan-makanan kecil biar besok bisa untuk lebaran," kata Jokowi.

Jokowi mengaku anak-anak tersebut memilih sendiri baju lebaran dan juga makanan.

