Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim Hisab Rukyat Kemenag: Hari Raya Idul Fitri Jatuh pada 10 April 2024

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |18:49 WIB
Tim Hisab Rukyat Kemenag: Hari Raya Idul Fitri Jatuh pada 10 April 2024
Sidang Isbat 1 Syawal 1445 H. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI menyatakan 1 Syawal 1445 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri secara hisab akan jatuh pada Rabu (10/4/2024), hal itu dibuktikan dengan wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria minimum tinggi hilal 3° dan elongasi 6,4°.

"Sehingga tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Rabu, tanggal 10 April 2024 Masehi," kata Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI, Cecep Nurwendaya, Selasa (9/4/2024).

 BACA JUGA:

Cecep melanjutkan, awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metoda rukyat dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi dari hisab.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128230/jalur_puncak-n3Xo_large.jpg
Siang Ini, Jalur Puncak Bogor One Way Arah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128189/setu_babakan-v0s2_large.jpg
Libur Lebaran, Begini Jadwal Hiburan di Setu Babakan Perkampungan Budaya Betawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/338/3128214/tol-xfnq_large.jpg
Lalin Normal, Contraflow di Tol Jagorawi Arah Puncak Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127762/ilustrasi_contraflol_di_jalan_tol-WnMd_large.jpg
Libur Lebaran Tol Jagorawi Arah Puncak Macet, Contraflow KM 44 hingga KM 46 Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/01/338/3127705/wisatawan-SWqu_large.jpg
36.113 Wisatawan Liburan Lebaran di Monas,  257 di Antaranya Wisman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126926/ilustrasi_rekayasa_lalu_lintas-NfHv_large.jpeg
Rekayasa Lalin Disiapkan Antisipasi Macet di Objek Wisata Jakarta Saat Libur Lebaran, Jalur ke Ragunan Bakal Satu Arah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement