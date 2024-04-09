Tim Hisab Rukyat Kemenag: Hari Raya Idul Fitri Jatuh pada 10 April 2024

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI menyatakan 1 Syawal 1445 Hijriah atau Hari Raya Idul Fitri secara hisab akan jatuh pada Rabu (10/4/2024), hal itu dibuktikan dengan wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria minimum tinggi hilal 3° dan elongasi 6,4°.

"Sehingga tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah secara hisab jatuh bertepatan dengan hari Rabu, tanggal 10 April 2024 Masehi," kata Anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag RI, Cecep Nurwendaya, Selasa (9/4/2024).

Cecep melanjutkan, awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah di Indonesia menggunakan metoda rukyat dan hisab. Hisab sifatnya informatif dan kedudukan rukyat sebagai konfirmasi dari hisab.