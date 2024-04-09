Gelar Open House Idul Fitri di Istana, Jokowi: Untuk Semua Masyarakat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa dirinya akan menggelar open house Idul Fitri 1445 H di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal tersebut akan dilaksanakan Presiden Jokowi usai menggelar Sholat Ied di Masjid Istiqlal.

"(Open house) Di istana," kata Jokowi di Plaza Atrium, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2024).

Jokowi pun tidak mengundang secara khusus, dirinya mempersilakan kepada masyarakat yangi ingin halal bihalal dengan dirinya.

"Iya untuk semua," kata Jokowi.

Perlu diketahui, Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden, Mohamad Yusuf Permana mengatakan bahwa open house Presiden Jokowi akan digelar mulai dari pukul 09.00 WIB.

"Waktu open house dimulai sejak pukul 09.00 WIB pintu akan dibuka. Beliau (Presiden Jokowi) siap terima kedatangan pukul 09.00 WIB. Waktunya tidak sampai sore karena kita ada keterbatasan. Sehingga mohon maaf apabila masyarakat yang hadir nanti tidak bisa semua masuk ke dalam, karena waktu tidak terlalu lama," kata Yusuf.

Yusuf pun menyarankan kepada masyarakat agar datang lebih awal agar bisa halal bihalal dengan Presiden Jokowi. Dirinya juga meminta masyarakat untuk memakai pakaian rapih.

"Tentu saja di hari idul fitri ini di hari kemenangan ini semuanya kami yakin menggunakan pakaian bebas rapih, bernuansa muslim," kata Yusuf.

Selain itu, Yusuf memastikan bahwa open house tersebut tidak memakai undangan khusus, siapapun masyarakat boleh datang ke istana. Namun, katanya, harus tertib dan mengikuti aturan.