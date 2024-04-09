Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1445 H Jatuh pada Rabu 10 April 2024

Salman Mardira , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |19:27 WIB
<i>Breaking News</i>! Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1445 H Jatuh pada Rabu 10 April 2024
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada, Rabu 10 April 2024. Tanggal ini ditetapkan dalam Sidang Isbat yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2024) sore.

"Disepakati bahwa 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dalam konferensi pers di Kantor Kemenag RI.

 BACA JUGA:

Dengan demikian maka 9 April 2024 adalah hari terakhir Ramadhan 1445 Hijriah, dan mulai malam ini umat Muslim akan mengumandangkan takbir Hari Raya Idul Fitri.

Halaman:
1 2
      
