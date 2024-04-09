Idul Fitri 1 Syawal 1445 H, Ini Lokasi Sholat Id Anies, Prabowo dan Ganjar

JAKARTA - Ketiga pasangan calon (paslon) presiden-wakil presiden 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dijadwalkan melaksanakan Solat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah dan open house halal bi halal di sejumlah lokasi pada Rabu (10/4/2024).

Informasi yang dihimpun MNC Portal Indonesia, Anies bakal Sholat Id di masjid dekat kediamannya kawasan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan dan akan melakukan open house pada pukul 15.00-17.00 WIB sore. Kemudian Cak Imin dijadwalkan solat id di Ponpes Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur.

BACA JUGA:

Breaking News! Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1445 H Jatuh pada Rabu 10 April 2024

Selanjutnya, Prabowo dijadwalkan Sholat Id di Hambalang, Kabupaten Bogor secara tertutup dilanjutkan menghadiri open house Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden. Selanjutnya kembali ke kediamannya di Kertanegara No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan Sholat Id di kawasan Balai Kota Solo, Jawa Tengah.

BACA JUGA:

Kemudian, Ganjar Pranowo akan melaksanakan Sholat Id di kediamannya kawasan Jalan Tegalsari, Ngemplak, Kabupaten Sleman, DIY. Politisi PDI Perjuangan itu juga dijadwalkan mengadakan open house di DIY, Tawangmangu, Kutoarjo, dan Purbalingga, Jawa Tengah.