Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi dan Ibu Iriana Ucapkan Selamat Idul Fitri: Mari Saling Memaafkan dan Merajut Persaudaraan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |20:29 WIB
Jokowi dan Ibu Iriana Ucapkan Selamat Idul Fitri: Mari Saling Memaafkan dan Merajut Persaudaraan
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H yang telah ditetapkan pada besok, 10 April 2024. Tak lupa, Jokowi menghaturkan permohonan maafnya pada masyarakat Indonesia.

“Saya dan Ibu Negara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin,” ucap Jokowi dalam video yang diunggah Sekretariat Negara, Selasa (9/4/2024).

BACA JUGA:

Belikan Baju Lebaran dan Traktir Makan Anak Yatim, Jokowi: Mereka Milih Sendiri 

Kepala Negara berharap, Hari Raya Idul Fitri jadi momentum untuk saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai dan bersatu padu membangun Indonesia.

 BACA JUGA:

“Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang akan dan sedang mudik selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga besar, saya berharap perjalanan lancar dan selamat. Semoga Allah subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya dan senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya,” ujarnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement