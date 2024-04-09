Jokowi dan Ibu Iriana Ucapkan Selamat Idul Fitri: Mari Saling Memaafkan dan Merajut Persaudaraan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana mengucapkan selamat Idul Fitri 1445 H yang telah ditetapkan pada besok, 10 April 2024. Tak lupa, Jokowi menghaturkan permohonan maafnya pada masyarakat Indonesia.

“Saya dan Ibu Negara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin,” ucap Jokowi dalam video yang diunggah Sekretariat Negara, Selasa (9/4/2024).

Kepala Negara berharap, Hari Raya Idul Fitri jadi momentum untuk saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai dan bersatu padu membangun Indonesia.

“Bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang akan dan sedang mudik selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga besar, saya berharap perjalanan lancar dan selamat. Semoga Allah subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya dan senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya,” ujarnya.

