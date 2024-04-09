Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ungkapan Bahagia Anak-Anak Yatim Dibelikan Baju Lebaran oleh Presiden Jokowi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |22:28 WIB
Ungkapan Bahagia Anak-Anak Yatim Dibelikan Baju Lebaran oleh Presiden Jokowi
Presiden Jokowi. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak puluhan anak-anak yatim berbelanja makanan dan baju lebaran di Plaza Atrium, Senen, Jakarta Pusat pada sore hari ini Selasa (9/4/2024).

Salah satu anak bernama Rasya, mengaku senang dibelanjakan oleh Presiden Jokowi. Dirinya memilih baju koko untuk berlebaran nanti.

"Senang (dibelanjain Presiden Jokowi). (Belanja) baju Koko," kata Rasya usai berbelanja.

 BACA JUGA:

Anak lainnya bernama Devi juga sangat senang dibelanjakan Presiden Jokowi baju lebaran dan makanan. Bahkan dirinya senang bisa memilih baju dan makanan.

"Iya (milih sendiri)," kata Devi.

Atta yang juga ikut dibelanjakan Presiden Jokowi, mengaku tak lupa membelikan makanan untuk adiknya. Adiknya dibelikan bubur.

 BACA JUGA:

"Beli snack, buat adik juga. (Beli) bubur," kata Atta.

Diketahui, Presiden Jokowi mengajak anak-anak panti asuhan untuk membeli baju lebaran dan makanan di Mal Plaza Atrium, Senen, Jakarta pada sore hari ini Selasa (9/4).

Anak-anak tersebut berasal dari Panti Asuhan Muslimin Kramat Raya, Jakarta Lusat dan Panti Asuhan Aisyiyah, Menteng, Jakarta Pusat. Anak-anak tersebut berjumlah 40 anak.

