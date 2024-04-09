Pilu! Kakak Beradik Penghapal Alquran Jadi Korban Kecelakaan Maut Tol Japek KM 58

JAKARTA - Kakak beradik penghafal Alquran diduga menjadi korban kecelakaan maut di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 58, kawasan Karawang, Jawa Barat, Senin (8/4) pagi. Keduanya ialah Azzfar Waldan (14) dan Yasmin Mufida Zulfa (11).

Orang tua Azzfar dan Yasmin, Saefudin (45) membenarkan anaknya diberangkatkan dari Depok, Jawa Barat untuk berlibur ke rumah neneknya di daerah Ranca, Ciamis. Azzfar dan Yasmin diberangkatkan dari Depok menumpangi travel mobil Grandmax pada pukul 02.00 WIB.

"Kita biasanya paling lama 10 jam, ini belum sampai-sampai hingga Ashar. Akhirnya kita agak tiduran, udah jam 15.00 WIB lewat ada informasi (kecelakaan)," kata Saefudin di RSUD Karawang, Senin (8/4/2024).

Saefudin mengatkaan anaknya merupakan seorang penghafal Alquran sejak belia. Azzfar di umurnya yang menginjak remaja sudah mampu menghafal 13 juz. Sementara adiknya, Yasmin diketahuinya sudah menghafal 3 juz.

"Yasmin itu yang perempuan, karena kadang-kdang sering muntah, kita posisikan di belakang sopir, makanya ke abangnya minta diperhatikan ke adeknya, makanya kita siapkan plastik jaga-jaga kalau adiknya mual," sambungnya.

Saefudin menjelaskan mobil yang ditumpangi kedua anaknya merupakan jasa travel yang kerap ia gunakan. Travel itu berasal dari Ranca, Ciamis dan menjemput penumpang-penumpangnya di kawasan Jabodetabek.

"Itu (travel) sering digunakan, cuman biasanya mobilnya lebih besar, jenis minibus, nah ini pakai Grandmax, kita enggak tahu sih," kata dia.

"(penumpang) Untuk kepastian katanya sembilan orang, cuman kata polisi (ditemukan) 13 orang (jenazah) jadi mungkin kelewat kapaitas juga," sambungnya.