Aksi Heroik Aipda Fahmi Tangkap Pencuri Modus Tukar Uang Palsu

JAKARTA - Aksi heroik Aipda Fahmi Hasan Ilyas anggota Banit Siepropam Polres Metro Tangerang Kota, Polda Metro Jaya viral di media sosial (Medsos) karena berhasil melumpuhkan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan modus pura-pura menukar uang.

Dalam video viral berdurasi 1 menit, Aipda Fahmi dengan sigap dapat melumpuhkan pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan modus penukaran uang di kawasan Citra Raya, Kabupaten Tangerang. Senin (8/4/2024).

"Saya dalam perjalanan pulang lepas dinas, melintas di jalan Cluster Dwipa Citra Raya, melihat maling dengan modus pura-pura menukar uang baruan, namun malah membawa kabur uang pecahan Rp5000-an, dengan total Rp5 juta. Langsung saya tabrak dan saya lumpuhkan. Setelah itu datang piket Reskrim Polsek Panongan untuk mengamankan," katanya dalam keterangan viral tersebut.

Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, selaku Kapolres Metro Tangerang Kota sangat mengapresiasi dan bangga terhadap aksi heroik anggotanya. Aksi tersebut menunjukkan sikap responsif dan rasa tanggung jawab yang telah ditunjukkan oleh anggotanya sebagai wujud anggota polisi yang harus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

"Ini merupakan contoh yang baik bagi anggota Polisi lainnya, supaya memiliki sikap yang sama dan dijadikan contoh untuk ditiru," kata Zain.

Kapolres menambahkan, apabila Polisi maupun warga masyarakat jika menemukan tindak pidana secara langsung dapat segera merespon dan membantu korban yang membutuhkan pertolongan.

"Ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai anggota Polri dengan seragamnya, tentu saya akan memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap anggota tersebut," ujarnya.