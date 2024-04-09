44.005 Pemudik Tinggalkan Jabodetabek Lewat Stasiun Gambir dan Pasar Senen Hari Ini

JAKARTA - Puluhan ribu pemudik masih bakal memadati sejumlah stasiun keberangkatan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dari Daop 1 Jakarta seperti Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat pada H-1 lebaran atau Selasa (9/4/2024) hari ini.

"Sebanyak 19.324 bakal naik dari Stasiun Gambir dan 24.681 bakal naik dari Stasiun Pasar Senen jika ditotal sebanyak 44.005," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko saat dikonfirmasi.

Ixfan menjelaskan hari ini akan ada 75 perjalanan KAJJ dengan rincian 41 dari Stasiun Gambir dan 34 dari Stasiun Pasar Senen dengan berbagai tujuan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Adapun okupansi pemudik keberangkatan dari Daop 1 Jakarta mencapai 104 persen dengan rincian 44.747 tempat duduk terjual.

(Angkasa Yudhistira)