Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

44.005 Pemudik Tinggalkan Jabodetabek Lewat Stasiun Gambir dan Pasar Senen Hari Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |09:47 WIB
44.005 Pemudik Tinggalkan Jabodetabek Lewat Stasiun Gambir dan Pasar Senen Hari Ini
Stasiun Gambir (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Puluhan ribu pemudik masih bakal memadati sejumlah stasiun keberangkatan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) dari Daop 1 Jakarta seperti Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat pada H-1 lebaran atau Selasa (9/4/2024) hari ini.

"Sebanyak 19.324 bakal naik dari Stasiun Gambir dan 24.681 bakal naik dari Stasiun Pasar Senen jika ditotal sebanyak 44.005," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko saat dikonfirmasi.

Ixfan menjelaskan hari ini akan ada 75 perjalanan KAJJ dengan rincian 41 dari Stasiun Gambir dan 34 dari Stasiun Pasar Senen dengan berbagai tujuan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Adapun okupansi pemudik keberangkatan dari Daop 1 Jakarta mencapai 104 persen dengan rincian 44.747 tempat duduk terjual.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/338/3098632/ilustrasi_mudik_natal_di_terminal_bus-WnQ7_large.jpeg
Libur Natal, Ribuan Penumpang Mudik dari Terminal Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009382/90-4-publik-puas-dengan-penyelenggaraan-mudik-kompolnas-ini-prestasi-polri-uv78Jm4RFl.jpg
90,4% Publik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik, Kompolnas: Ini Prestasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008688/evaluasi-mudik-2024-publik-apresiasi-kemenhub-soal-kebijakan-pembatasan-truk-znTJyLNQeX.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Publik Apresiasi Kemenhub soal Kebijakan Pembatasan Truk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/337/3008389/evaluasi-mudik-2024-mayoritas-publik-puas-dengan-strategi-polri-VtCTVkRMMT.jpg
Evaluasi Mudik 2024, Mayoritas Publik Puas dengan Strategi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/337/3001740/pemudik-puas-dengan-kinerja-polisi-amankan-mudik-lebaran-2024-UsSYvxaGgv.jpg
Pemudik Puas dengan Kinerja Polisi Amankan Mudik Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/337/2997345/duh-8-725-kendaraan-langgar-ganjil-genap-saat-mudik-lebaran-Tr8080WOm4.jpg
Duh! 8.725 Kendaraan Langgar Ganjil Genap saat Mudik Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement