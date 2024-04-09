Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |10:30 WIB
Bangunkan Sahur dengan Nyalakan Petasan, 6 Orang Diamankan Polisi
Bangunkan sahur dengan nyalakan petasan, enam orang diamankan polisi (Foto : Tangkapan Layar)
DEPOK - Sebanyak enam dari total 50 orang yang kedapatan membuat konten bangunkan sahur dengan menutup jalan sambil menyalakan petasan atau kembang api di Jalan Raya Sawangan, Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok pada Selasa (9/4/2024) dini hari, diamankan polisi.

"Telah diamankan 6 orang yang sedang melakukan pembuatan konten membangunkan sahur dengan menutup jalan sambil menyalakan kembang api dan memukul Drum di Jalan Raya Sawangan Perempatan Poinmas, Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok," kata Kapolsek Pancoran Mas, Kompol Tri Harijadi dalam keterangannya.

Tri menjelaskan enam remaja itu berinisial DS (25), MAH (18), MAW (16), MAD (20), JP (15), dan RRD (14). Adapun kronologi berawal sekira pukul 02.15 WIB sekelompok remaja dengan jumlah kurang lebih 50 orang berkumpul di Jalan Remaja RT 5 RW 6, Mampang, Pancoran Mas, Kota Depok.

"Kemudian para remaja tersebut ingin membuat konten membangunkan Sahur dengan menutup jalan sambil menyalakan kembang api dan memukul drum di Jalan Raya Sawangan Perempatan Poinmas," ujarnya.

"Kemudian pada saat para remaja tersebut sedang melakukan aksinya piket fungsi Polsek Pancoran Mas berhasil membubarkan aksi tersebut kemudian berhasil mengamankan 6 orang remaja serta barang bukti," sambungnya.

Tri menyebut barang bukti yang diamankan diantaranya dua drum, kembang api, dua handphone, bendera genk, dan bendera Jamaika.

"Enam orang berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancoran Mas oleh piket fungsi guna pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

