Protes Suara Berisik, Penjual Nasi Goreng Tewas Dibacok Pengendara Berknalpot Brong di Jakut

JAKARTA - Seorang pedagang nasi goreng inisial AL (25) tewas dibacok oleh pengendara motor berknalpot brong di Jalan Baru Kalibaru, RT12 RW15, Nomor 49, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (9/4/2024) dini hari. Sebelum pembacokan, korban sempat protes knalpot motor pelaku yang berisik sehingga cekcok.

Kanit Reskrim Polsek Cilincing, Iptu Pilipi Ginting menyebutkan bahwa sebelum kejadian, korban berjualan nasi goreng di sebuah kios di Jalan Baru. Selesai berjualan sekitar pukul 02.00 WIB, korban ikut para warga untuk membangunkan sahur menggunakan sound sistem.

"Saat kegiatan berada di Jalan Baru Kalibaru depan Pos RW 03 terdapat pengendara motor menggeber kendaraan, kemudian terjadi cekcok mulut, tidak berselang lama pengendara motor kembali dengan membawa senjata tajam," ujar Pilipi Ginting.

Saat itu korban memisahkan diri dari rombongan dan lari masuk ke Gang Karya RT 12 RW 015 Kalibaru.

"Korban minta tolong kepada warga, namun dari arah Jalan Baru datang pelaku tidak dikenal dan langsung menyabetkan senjata tajam ke arah korban pada bagian bahu depan sebelah kiri yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri (Kurang lebih 10 Cm) dan tulang patah yang mengakibatkan korban meninggal dunia," ungkapnya.