Kecelakaan Tunggal di Tol Japek, Sopir Diduga Mengantuk

JAKARTA - Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di Kilometer (Km) Km 57 Tol Jakarta - Cikampek (Japek) pada Selasa (9/4/2024), pukul 14.58 WIB. Insiden ini melibatkan satu buah mobil Kijang Innova dengan pelat nomor B 1532 VUH.

Tidak ada korban jiwa atas insiden ini, namun pengemudi dan penumpang mengalami luka ringan dan langsung dievakuasi di pos kesehatan di rest area 57 Tol Japek.

Dugaan sementara kecelakaan disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk. Hal ini dikonfirmasi oleh petugas Direktorat Lalu lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat (Jabar) saat ditemui MNC Portal di lokasi kejadian.

“Nggak nabrak apa-apa, pengemudi ngantuk terus banting stir mobil,” ujarnya.