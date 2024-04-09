Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ruko 4 Lantai di Jakbar Terbakar Diduga karena Lilin

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |17:42 WIB
Ruko 4 Lantai di Jakbar Terbakar Diduga karena Lilin
A
A
A

JAKARTA - Seunit rumah toko (Ruko) empat lantai di Kompleks Indoruko Nomor 34 Blok AK, Jalan Tubagus Angke, RT16 RW10, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terbakar, Selasa (9/4/2024).

Kepala Seksi Operasional (Kasiops) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifudin menyebutkan api diketahui saat warga melaporkan kebakaran sekitar Pukul 14.01 WIB.

"Obyek terbakar merupakan ruko empat lantai milik YS," ujar Syarifudin.

 BACA JUGA:

Sebanyak 13 unit dan 65 personel dikerahkan dalam proses pemadaman yang dapat dipadamkan pada Pukul 14.48 WIB.

"Dugaan penyebab kebakaran karena lilin yang menyambar benda mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam kejadian ini," pungkasnya.

Satu kepala keluarga dan empat orang terdampak akibat kebakaran tersebut. Total kerugian mencapai Rp 20 juta dari luas 20 meter persegi area ruko yang terbakar.

(Salman Mardira)

      
