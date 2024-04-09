Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Ukuran Raksasa Tumbang Timpa Mobil Dekat Pasar Pucung Cilodong

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |22:04 WIB
Pohon Ukuran Raksasa Tumbang Timpa Mobil Dekat Pasar Pucung Cilodong
Pohon tumbang timpa mobil. (Foto: Dok Ist)
DEPOK - Pohon berukuran raksasa di dekat Pasar Pucung, Jatimulya, Cilodong, Kota Depok, tumbang menimpa mobil, Selasa (9/4/2024). Beruntung pengemudi mobil yang jadi korban selamat dari maut.

Dalam video yang diterima MNC Portal Indonesia terlihat pohon menimpa mobil LCGC berwarna silver. Sejumlah petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan PLN Kota Depok membantu evakuasi dengan memotong dengan alat mesin.

Kepala Dinas LHK Kota Depok, Abdul Rahman mengatakan bahwa terdapat satu korban di dalam mobil berhasil selamat tanpa ada luka.

"Korban di dalam mobil 1 orang selamat dan tidak luka," ucap Abra dalam pesan singkat.

Adapun pohon raksasa yang tumbang itu sempat menutupi medan jalan penghubung menuju arah Grand Depok City (GDC), Cilodong.

(Qur'anul Hidayat)

      
