Rest Area KM 57 Tol Japek Masih Dipadati Pemudik saat Malam Takbiran

JAKARTA - Ratusan kendaraan roda empat milik pemudik masih memenuhi rest area KM 57 Tol Jakarta - Cikampek (Japek), pada malam takbiran atau H-1 Lebaran Idul Fitri 2024, Selasa (9/4/2024). Kondisi ini berdasarkan pantauan MNC Portal.

Penumpang atau pemudik memanfaatkan waktu istirahat mereka dengan menggunakan sejumlah fasilitas yang disediakan oleh pihak pengelola rest area KM 57. Misalnya, fasilitas musala, toilet, pujasera alias foodcout, hingga ritel modern.

Kendati kawasan peristirahatan itu cukup padat, mereka masih leluasa berkegiatan. Sebagian di antara pemudik nampak bercengkrama dengan sanak saudara, menikmati makan malam, dan separuh lainnya menunaikan sholat di musala.

Begitu juga di toilet, antrean panjang seperti hari-hari sebelumnya tidak lagi terlihat. Sehingga mereka masih bisa leluasa menggunakan toilet reguler yang ada di tempat peristirahatan sementara itu.

Di lokasi yang sama, ratusan kendaraan roda empat memenuhi perkiran, namun tidak membuat antrean panjang di akses masuk atau keluar rest area.

Sama halnya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero) yang berada di rest area Km 57, juga tidak terjadi antrean yang berarti.

Sebelumnya, PT Jasa Marga Tbk mencatat arus lalu lintas (lalin) yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta - Cikampek mencapai 521.290 kendaraan, meningkat sebesar 230,48% dari lalin normal.