Jelang Lebaran, Lalin Jalur Puncak Bogor Relatif Landai

BOGOR - Arus lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor pada H-1 Lebaran Idul Fitri 1445 H, masih landai. Tidak ada peningkatan volume kendaraan di jalur tersebut.

"Kondisi umum di Jalur Puncak hari ini Alhamdulillah relatif landai," kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama di Simpang Gadog, Selasa (9/4/2024).

BACA JUGA:

Rest Area KM 57 Tol Japek Masih Dipadati Pemudik saat Malam Takbiran

Tercatat, hingga pukul 15.00 WIB tadi total kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak hanya 24.231 kendaraan yang terdiri dari roda empat, roda dua, bus dan truk. Sedangkan, untuk arah sebaliknya Puncak menuju Jakarta hanya 18.289 kendaraan.

"Tapi tetap kita tidak underestimate tetap kita antisiapasi segala sesuatu hal yang menjadi hambatan menjadi prioritas kami," ungkapnya.