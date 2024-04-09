JAKARTA - Seorang anak berinisial A (42) tega membacok ibu kandungnya sendiri tepat satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah. Peristiwa itu terjadi di kediamannya sendiri di bilangan Cengkareng, Jakarta Barat.
Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan Situmorang mengatakan peristiwa ini terjadi pada Selasa (9/4/2024) sekira pukul 12.00 WIB. Hasoloan menjelaskan, sang anak sempat mengejar ibunya sebelum akhirnya tega membacok.
“Ibunya dikejar, jadi dibacok di jalan. Rumahnya di gang, langsung dikejar. Pas kejadian warga langsung menolong korban dan pelaku diamankan,” kata Hasoloan.
Hasoloan menjelaskan pelaku menggunakan pisau daging untuk melakukan perbuatannya. Usai kejadian tersebut, sang ibu sebagai korban langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans.