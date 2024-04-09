Hendak Ziarah ke Makam Ayah, Kakak Beradik Asal Bogor Tewas Kecelakaan di Tol Japek

BANDUNG - Kecelakaan maut di Km 58 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) meninggalkan duka mendalam. Kecelakaan tersebut menewaskan 12 orang, termasuk kakak beradik Aisya Hasna Humaira dan Najwa Ghefira. Keduanya merupakan anak Hadi Wibowo.

Kedua korban merupakan warga Perumahan Rumah Sakit PMI Blok C1/15 RT 003 RW 11, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor.⁠ Keduanya dalam perjalanan hendak ke rumah nenek di Kuningan, Jawa Barat. Keduanya sekaligus mau berziarah ke makam sang ayah yang baru meninggal empat bulan lalu.

Keduanya juga merupakan alumni SIT Insantama Bogor. Pihak sekolah pun mengunggah ucapan belasungkawa atas meninggalnya Aisya dan Najwa.

“Semoga Allah SWT mengampuni dan menerima amal shalihnya, dan menempatkannya dalam surga-Nya. Semoga Allah SWT kuatkan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Aamiin,” tulis akun medsos sekolah tersebut, dikutip Selasa (9/4/2024).

Sebelumny, Kombes Pol Jules menyatakan, jumlah korban tewas dalam kecelakaan di KM 58 Jalan Tol Cikampek dipastikan 12 orang. Dari hasil pendataan, tujuh korban laki-laki dan lima perempuan.

"Sementara untuk korban yang telah teridentifikasi dua orang tadi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, Aisya dan Rizki," ujar Kombes Pol Jules.

Sedangkan untuk korban terbakar, tutur Kabid Humas, belum teridentifikasi melalui Ante Mortem karena sebagian keluarga korban belum datang ke RSUD Karawang.

"Tim Inafis, DVI, dan Forensik RSUD Karawang yang sedang mengindentifikasi," tutur Kabid Humas.