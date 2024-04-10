Cegah Penumpukan, Imam Besar Masjid Istiqlal Minta Jemaah Sholat Ied 1445 H Datang Lebih Awal

JAKARTA - Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Nasaruddin Umar mengimbau para jemaah agar datang lebih awal sejak ibadah sholat subuh untuk menghindari penumpukan di waktu bersamaan dan lebih leluasa mencari parkir saat hendak menunaikan ibadah Sholat Hari Raya Idul Fitri (Ied) 1 Syawal 1445 Hijriah.

"Maka dari itu, bagusnya kalau tidak datang sekaligus, misalnya jam 6 start dari rumah, itu pasti akan numpuk. Tapi kalau ada yang datang pas solat subuh, lebih awal, nah bisa kesempatan mencari parkir," kata Nasaruddin saat konferensi pers di Istiqlal, Selasa (9/4/2024).

Nasaruddin menambahkan bahwa rencananya Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres), KH. Ma'ruf Amin akan hadirdalam sholat Ied besok. Sehingga Ia mengimbau agar jemaah datang lebih awal.

"Kami juga mengimbau kepada seluruh jemaah karena begitu penting dan begitu khidmatnya acara kita besok ini. Insyaallah akan dihadiri oleh Bapak Presiden bersama Ibu dan Bapak Wapres bersama Ibu dan pejabat negara yang lain. Maka kami mohon supaya jemaah bisa lebih awal datangnya. Kalau bisa salat subuhnya di Masjid Istiqlal, kami sudah buka," ujarnya.

Nasaruddin mengatakan pihaknya menyiapkan pintu VVIP yakni pintu Al Malik, pintu VIP di pintu As-Salam dan jemaah lainnya yang hendak sholat Ied dapat menggunakan pintu selain dua pintu tersebut.

"Pintu, kita bagi ke beberapa pintu. Pintu VVIP itu hanya bisa dilewati oleh presiden, di pintu yang ini, pertamina ya. Pintu Al-Malik itu hanya Presiden Wapres, itu VVIP. Sedangkan pintu VIP nya, menteri dan pejabat negara itu di As-Salam. Sedangkan, pintu yang lain, pintu yang terbuka di belakang itu di banyak pintu, itu untuk jamaah. InsyaAllah," jelasnya.