KPK Fasilitasi Salat Idulfitri Bagi Tahanan, Dilaksanakan di Masjid Rutan Pomdam Jaya Guntur

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memfasilitasi tahanan-tahanan KPK untuk melaksanakan salah Idulfitri 1445 Hijriyah yang jatuh pada Rabu (10/4). Adapun pelaksanaan salah Idulfitri bagi tahanan KPK bakal dilaksanakan di Masjid Rutan cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

"Memenuhi hak para tahanan muslim untuk beribadah Salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 H, KPK fasilitasi pelaksanaannya bertempat di Masjid Rutan cabang KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (9/4/2024).

Ali menjelaskan para tahanan akan dibawa menuju lokasi dengan mobil tahanan yang berangkat pada pukul 06.00 WIB. Selama proses itu, para tahanan akan mendapati pengamanan ketat dari petugas rutan.

"Para tahanan akan dibawa menuju lokasi dengan menggunakan mobil tahanan disertai pengamanan ketat dari para petugas Rutan yang pemberangkatanya sejak pukul 06.00 WIB," sambungnya.

Adapun Imam yang bakal memimpin ibadah salat Idulfitri di Masjid Rutan Pomdam Jaya Guntur ialah Ustaz M. Zakaria dari Daarut Tauhiid Jakarta. Zakaria juga sekaligus menjadi khotib dalam ibadah itu.

"Sekitar pukul 07.30.WIB para tahanan segera dibawa kembali ke Rutan masing-masing," imbuhnya.

Setelah dikembalikan ke rutan masing-masing. KPK akan mempersilakan tahanan KPK menerima layangan kunjungan dari keluarga.

(Khafid Mardiyansyah)