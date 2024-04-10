Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satu Pria Ditangkap Gegara Hendak Masuk Istana Kepresidenan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |07:27 WIB
Satu Pria Ditangkap Gegara Hendak Masuk Istana Kepresidenan
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengamankan DM, pria berusia sekitar 30 tahun lantaran mendekat ke Gerbang Istana Kepresidenan, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (9/4) malam. Usai ditangkap, DM langsung dibawa pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan.

"Diamankan seorang laki-laki yang berusaha mendekat ke Pintu Gerbang Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat. Inisial pelaku DM, umur sekitar 30 tahun," kata Kapolsek Gambir Kompol Jamalinus Nababan kepada wartawan, Selasa (9/4/2024).

Jamalinus menjelaskan peristiwa ini terjadi pada pukul 19.15 WIB. Saat berusaha mendekat, Pasukan Pengaman Presiden (Paspamres) yang berada di lokasi langsung mengamankan pelaku.

"Bukan menerobos, dia dari seberang jalan, mau masuk, jadi dihadang. Kalau sudah masuk Istana sudah kasus," kata dia.

Adapun DM kini dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat. DM rencanakanaya akan menjalani pemeriksaan untuk didalami apa motif mendekat ke Istana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177497//viral-lP4h_large.jpg
Kronologi 2 Bocah Disandera Ayahnya yang Idap ODGJ di Pasar Rebo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177495//viral-xHJN_large.jpg
Ayah Nekat Sandera Dua Anak Kandungnya Dalam Ruko di Pasar Rebo Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175598//mentan_dan_wamentan_dipanggil_presiden-DIXu_large.jpg
Prabowo Panggil Mentan hingga Menteri KKP, Bahas Kampung Nelayan dan Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175029//odgj-aYk8_large.jpg
Pria ODGJ yang Membabi Buta Tusuk 4 Orang, Kini Diobservasi di RS Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174953//penusukan-fPwr_large.jpg
Ini Tampang ODGJ yang Tusuk 4 Orang di Cilandak Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174909//penusukan-ucK0_large.jpg
ODGJ Ngamuk, 4 Orang Ditusuk Karambit di Cilandak Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement