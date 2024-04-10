MUI: 1 Syawal 1445 H jadi Momentum Rekonsiliasi setelah Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, adalah momentum yang tepat untuk bangsa Indonesia dalam mengikat kebersamaan dan persaudaraan pasca penyelenggaraan pemilihan umum baik pilpres maupun pileg.

"Tahun kebersamaan tahun persaudaraan, sekaligus juga momentum rekonsiliasi nasional setelah kita terfragmentasi di dalam perbedaan perbedaan politik dan kebersamaan ini berada di dalam satu titik dan komitmen kita membangun bersama untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," kata Ni'am kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, Selasa (9/4/2024).

Ni'am melanjutkan, penentuan hari saya Idul Fitri tersebut berdasarkan data hasil hisab kemudian dikonfirmasi oleh rukyat oleh 127 tim ruktahul hilal atau tim pemantau hilal di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

"Ini klop dan karena klop maka pemerintah sebagai pemegang otoritas masalah publik memiliki kewenangan untuk menetapkan setelah mempertimbangkan pandangan keagamaan dan pandangan keagamaan sudah disampailan dan kemudian ulil amri selaku menteri agama tadi baru saja menetapkan 1 syawal jatuh tanggal esok hari tanggal 10 april 2024," ungkap Ni'am.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu (10/4/2024). Hal tersebut ditetapkan setelah Kemenag melakukan Sidang Isbat di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

(Khafid Mardiyansyah)