Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

MUI: 1 Syawal 1445 H jadi Momentum Rekonsiliasi setelah Pemilu 2024

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |06:51 WIB
MUI: 1 Syawal 1445 H jadi Momentum Rekonsiliasi setelah Pemilu 2024
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, adalah momentum yang tepat untuk bangsa Indonesia dalam mengikat kebersamaan dan persaudaraan pasca penyelenggaraan pemilihan umum baik pilpres maupun pileg.

"Tahun kebersamaan tahun persaudaraan, sekaligus juga momentum rekonsiliasi nasional setelah kita terfragmentasi di dalam perbedaan perbedaan politik dan kebersamaan ini berada di dalam satu titik dan komitmen kita membangun bersama untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," kata Ni'am kepada wartawan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI, Selasa (9/4/2024).

Ni'am melanjutkan, penentuan hari saya Idul Fitri tersebut berdasarkan data hasil hisab kemudian dikonfirmasi oleh rukyat oleh 127 tim ruktahul hilal atau tim pemantau hilal di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

"Ini klop dan karena klop maka pemerintah sebagai pemegang otoritas masalah publik memiliki kewenangan untuk menetapkan setelah mempertimbangkan pandangan keagamaan dan pandangan keagamaan sudah disampailan dan kemudian ulil amri selaku menteri agama tadi baru saja menetapkan 1 syawal jatuh tanggal esok hari tanggal 10 april 2024," ungkap Ni'am.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu (10/4/2024). Hal tersebut ditetapkan setelah Kemenag melakukan Sidang Isbat di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175161//mui-xghB_large.jpg
MUI Jakarta: Air Tidak Hanya Penuhi Kebutuhan Dasar, tapi Bermakna dalam Tradisi Agama dan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/614/3175133//ponpes_al_khoziny_sidoarjo_ambruk-H6T4_large.jpg
MUI Ajak Umat Islam Sholat Ghaib untuk Korban Ambruknya Ponpes Al-Khoziny
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174808//makan_bergizi_gratis-Q4H3_large.jpg
Nampan MBG Wajib Bersertifikat Halal Usai Terindikasi Minyak Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/614/3173569//ketua_mui_bidang_ekonomi_kh_lukmanul_hakim-aiPk_large.jpg
Kenang KH Lukmanul Hakim, Ketua MUI : Pekerja Keras dan Banyak Ide
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173510//mui-o9B0_large.jpg
Ketua MUI Bidang Ekonomi KH Lukmanul Hakim Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/614/3173297//mui-jB8p_large.jpg
Era Digital, MUI Ingatkan Ukuran Kebenaran Dai Bukan Viral
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement