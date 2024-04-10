Jasa Marga Prediksi 33% Masyarakat Belum Mudik

JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero), Subakti Syukur, menyebutkan pihaknya memprediksi masih ada terdapat 33 persen masyarakat belum melakukan perjalanan mudik hingga H-2 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriyah atau Senin (8/4/2024).

“Hingga H-2 Hari Raya Idulfitri 1445H atau 8 April 2024, sekitar 628 ribu kendaraan belum melaksanakan melakukan perjalanan mudik. Jumlah ini merupakan 33% dari total prediksi Jasa Marga terhadap kendaraan yang melewati empat gerbang tol utama. Jumlah kendaraan ini diprediksi akan tersebar hingga H2 Hari Raya Idul Fitri atau pada Kamis, 11 April 2024,” kata Subakti dalam keterangannya, Selasa (9/4/2024).

Subakti menjelaskan, puncak volume lalu lintas mudik melalui empat gerbang tol utama tersebut telah terjadi pada Sabtu (06/04), yaitu sebesar 255.634 kendaraan. Jumlah itu naik 65% terhadap normal dan lebih rendah -1,3% terhadap puncak mudik Lebaran 2023.

Selain itu, ia menyebutkan, puncak mudik tahun ini lebih rendah terhadap puncak mudik Lebaran 2023. Sebab, lalu lintas tidak terkonsentrasi di satu tanggal, namun Jasa Marga mencatat secara kumulatif lalu lintas di empat gerbang tol utama masih mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun lalu.

“Yang berbeda di tahun ini, dengan peningkatan volume lalu lintas secara total sebesar 2,2% dari periode yang sama tahun lalu, kami melihat adanya lalu lintas yang terdistribusi merata sejak H-7 artinya imbauan Pemerintah untuk mudik lebih awal telah diikuti oleh masyarakat,” ungkapnya.

“Dengan adanya distribusi lalu lintas yang merata, relatif kinerja kelancaran arus mudik terjaga. Berdasarkan data, kami juga melihat perubahan pola perjalanan mudik yang berbeda dari tahun lalu, waktu favorit yang menjadi waktu perjalanan mudik adalah pada malam hari mulai pukul 22.00 s.d 01.00 WIB dan pagi hari mulai pukul 06.00 s.d 11.00 WIB," jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)