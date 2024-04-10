Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jasa Marga Prediksi 33% Masyarakat Belum Mudik

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |08:26 WIB
Jasa Marga Prediksi 33% Masyarakat Belum Mudik
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero), Subakti Syukur, menyebutkan pihaknya memprediksi masih ada terdapat 33 persen masyarakat belum melakukan perjalanan mudik hingga H-2 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriyah atau Senin (8/4/2024).

“Hingga H-2 Hari Raya Idulfitri 1445H atau 8 April 2024, sekitar 628 ribu kendaraan belum melaksanakan melakukan perjalanan mudik. Jumlah ini merupakan 33% dari total prediksi Jasa Marga terhadap kendaraan yang melewati empat gerbang tol utama. Jumlah kendaraan ini diprediksi akan tersebar hingga H2 Hari Raya Idul Fitri atau pada Kamis, 11 April 2024,” kata Subakti dalam keterangannya, Selasa (9/4/2024).

Subakti menjelaskan, puncak volume lalu lintas mudik melalui empat gerbang tol utama tersebut telah terjadi pada Sabtu (06/04), yaitu sebesar 255.634 kendaraan. Jumlah itu naik 65% terhadap normal dan lebih rendah -1,3% terhadap puncak mudik Lebaran 2023.

Selain itu, ia menyebutkan, puncak mudik tahun ini lebih rendah terhadap puncak mudik Lebaran 2023. Sebab, lalu lintas tidak terkonsentrasi di satu tanggal, namun Jasa Marga mencatat secara kumulatif lalu lintas di empat gerbang tol utama masih mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun lalu.

“Yang berbeda di tahun ini, dengan peningkatan volume lalu lintas secara total sebesar 2,2% dari periode yang sama tahun lalu, kami melihat adanya lalu lintas yang terdistribusi merata sejak H-7 artinya imbauan Pemerintah untuk mudik lebih awal telah diikuti oleh masyarakat,” ungkapnya.

“Dengan adanya distribusi lalu lintas yang merata, relatif kinerja kelancaran arus mudik terjaga. Berdasarkan data, kami juga melihat perubahan pola perjalanan mudik yang berbeda dari tahun lalu, waktu favorit yang menjadi waktu perjalanan mudik adalah pada malam hari mulai pukul 22.00 s.d 01.00 WIB dan pagi hari mulai pukul 06.00 s.d 11.00 WIB," jelas dia.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Jasa Marga Arus Mudik Mudik 2024
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176879//tol_dalam_kota-Sxg6_large.jpg
Jasindo Bayar Klaim Rp7,3 Miliar ke Jasa Marga Imbas Kerusakan Tol Dalam Kota dan Ciawi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/278/3174963//ihsg_dibuka_menguat-DhRT_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Cetak Rekor, Sentuh 8.182
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/340/3174441//jasa_marga_jalan_tol_bogor_serpong-qtzm_large.jpeg
Jalan Tol Bogor-Serpong (Via Parung), Perkuat Konektivitas Kawasan Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173251//perbaikan_gerbang_tol-eqCv_large.JPG
Jasa Marga Buka Parsial Gerbang Tol Slipi hingga Semanggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173130//gerbang-GL0X_large.jpg
Catat, Sejumlah Gerbang Tol Dalam Kota Masih Dilakukan Penutupan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172493//bos_jasa_marga-iLUb_large.jpg
Bos Jasa Marga Ungkap Biang Kerok Kemacetan Horor Imbas Penutupan Gerbang Tol Dalam Kota
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement