INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ucapkan Selamat Idulfitri 1445 Hijriah, Jokowi: Semoga Saling Memaafkan untuk Rajut Kembali Persaudaraan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |05:17 WIB
Ucapkan Selamat Idulfitri 1445 Hijriah, Jokowi: Semoga Saling Memaafkan untuk Rajut Kembali Persaudaraan
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada umat Islam di seluruh Indonesia yang menyambut Idulfitri 1445 Hijriah,

Ucapan tersebut disampaikan dalam video yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa, 9 April 2024.

"Selamat hari raya Idulfitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin," ucap Presiden dan Ibu Iriana yang tampak kompak menggunakan pakaian muslim berwarna putih.

Dalam ucapan tersebut, Presiden juga menyampaikan doa dan harapannya untuk seluruh umat Islam di Tanah Air. Keduanya berharap agar Idulfitri dapat menjadi momen untuk saling memaafkan dan bersilaturahmi.

"Semoga di hari yang Fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi. Untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai yang bersatu padu membangun Indonesia," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
