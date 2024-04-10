Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin Sholat Id di Masjid Istiqlal

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |07:27 WIB
Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin Sholat Id di Masjid Istiqlal
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal pada pagi hari ini Rabu 10 April 2024.

Nampak Presiden Jokowi mengenakan kemeja panjang putih. Sedangkan Ma'ruf mengenakan memakai jas berwarna gelap dengan kemeja putih didalamnya.

Ribuan umat muslim juga memadati Masjid Istiqlal baik di dalam maupun di luar. Mereka ikut serta sholat id bersama dengan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf.

Beberapa menteri juga ikut serta sholat id di Masjid Istiqlal, diantaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Menpan RB Azwar Anas.

Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan sholat id di Masjid Istiqlal. Beberapa menteri kabinet juga akan melaksanakan sholat id di Masjid Istiqlal.

Setelah melaksanakan sholat id, Presiden Jokowi akan menggelar open house lebaran di Istana Kepresidenan Jakarta.

"(Open house) Di istana," kata Jokowi di Plaza Atrium, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2024).

Jokowi pun tidak mengundang secara khusus, dirinya mempersilahkan kepada masyarakat yangi ingin halal bihalal dengan dirinya.

"Iya untuk semua," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165122//prabowo-7jRf_large.jpg
Temui Ma'ruf Amin, Prabowo Cium Tangan Lanjut Bahas Arah Pembangunan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/337/3157546//prabowo-i63z_large.jpg
Pidato Ma’ruf Amin di Harlah PKB, Prabowo: Singkat dan Kena Inti Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138424//partai-5Izx_large.jpg
Maruf Amin: Pendidikan Instruktur PKPB Lahirkan Kader Ideologis dan Tangguh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/337/3133472//kh_maruf_amin_mui_beri_nasihat_ke_pemerintah_berarti_cinta-08wN_large.jpg
KH Ma'ruf Amin: MUI Beri Nasihat ke Pemerintah Berarti Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/337/3132376//maruf_amin-9jNS_large.JPG
Soal Wacana Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Ma'ruf Amin: Tidak Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/20/337/3132319//sespim_polri_berkunjung_ke_rumah_jokowi-zoS2_large.JPG
Timba Ilmu Kepemimpinan, Serdik Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Temui Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement