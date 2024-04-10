Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin Sholat Id di Masjid Istiqlal

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal pada pagi hari ini Rabu 10 April 2024.

Nampak Presiden Jokowi mengenakan kemeja panjang putih. Sedangkan Ma'ruf mengenakan memakai jas berwarna gelap dengan kemeja putih didalamnya.

Ribuan umat muslim juga memadati Masjid Istiqlal baik di dalam maupun di luar. Mereka ikut serta sholat id bersama dengan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf.

Beberapa menteri juga ikut serta sholat id di Masjid Istiqlal, diantaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Menpan RB Azwar Anas.

Perlu diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan sholat id di Masjid Istiqlal. Beberapa menteri kabinet juga akan melaksanakan sholat id di Masjid Istiqlal.

Setelah melaksanakan sholat id, Presiden Jokowi akan menggelar open house lebaran di Istana Kepresidenan Jakarta.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo dan Keluarga Salat Ied di Wedomartani Sleman

"(Open house) Di istana," kata Jokowi di Plaza Atrium, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2024).

Jokowi pun tidak mengundang secara khusus, dirinya mempersilahkan kepada masyarakat yangi ingin halal bihalal dengan dirinya.

"Iya untuk semua," kata Jokowi.