Anies Baswedan dan Keluarga Sholat Idul Fitri 1445 H di Masjid Babul Khoirot Lebak Bulus

JAKARTA - Eks Gubernur DKI Jakarta periode (2017-2022), Anies Rasyid Baswedan beserta keluarga melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di Masjid Babul Khoirot Jalan Lebak Bulus V, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (10/4/2024) pagi ini.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Anies terlihat keluar dari kediamannya yang tak jauh dari lokasi masjid itu sekira pukul 06.33 WIB. Anies terlihat bersama ibunda Hj. Aliyah Rasyid Baswedan, sang istri Fery Farhati dan ketiga anaknya Mikail, Kaisar, Ismail.

Terlihat Anies dan keluarga mengenakan pakaian lebaran senada berwarna cokelat muda. Terlihat anak paling sulung Ismail mendorong kursi roda sang nenek menuju tempat sholat Ied dengan pengawasan Anies.

Tak nampak putri Anies Baswedan, Mutiara Annisa Baswedan dan sang suami ikut dalam sholat Ied di Masjid Babul Khoirot.

Anies kemudian masuk ke area dalam masjid yang diresmikannya ketika menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta 15 Oktober 2022 silam itu.

Anies terlihat tak segan bersalaman dan menyapa jemaah yang telah terlebih dahulu tiba di masjid yang tak jauh dari Waduk Lebak Bulus itu.

Sekedar informasi, Anies direncanakan akan menggelar open house halal bi halal di kediamannya Pendopo Anies di Jalan Lebak Bulus Dalam II No. 42, Cilandak, Jakarta Selatan.

(Khafid Mardiyansyah)