Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Khatib Sholat Id Masjid Istiqlal: Idul Fitri Hari Wisuda Bagi Umat Muslim yang Lulus

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |08:43 WIB
Khatib Sholat Id Masjid Istiqlal: Idul Fitri Hari Wisuda Bagi Umat Muslim yang Lulus
A
A
A

JAKARTA - Khatib Salat Idul Fitri Prof Dr KH Abdul A'la Basyir menyebut bahwa momentum Hari Raya Idul Fitri adalah momen kembali suci seperti manusia yang baru dilahirkan. Hal itu disampaikan Abdul A'la Basyir dalam khutbah yang bertema "Memperkuat kebersamaan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa" di Masjid Istiqlal.

"Kembali ke fitrah adalah salah satu karunia Allah yang sangat berharga. Salah satu indikasinya adalah menguatnya integritas kepribadian," kata Khatib yang juga Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (10/4/2024).

Menguatnya integritas kepribadian itu dapat dilihat dengan budi pekerti baik dan prilaku luhur pada satu sisi. Daoat mengendalikan nafsu, emosi negatif seeta prilaku buruk pada sisi yang lain.

"Idul fitri seutuhnya merupakan hari wisuda bagi umat islam yang berhasil lulus ujian dengan mampu mengendalikan diri lahir batin dari hal-hal yang diharamkan dan dari hal-hal yang tidak mencerminkan moralitas luhur selama bulan ramadhan," jelasnya.

Sebagai hari yang istimewa Hari Raya Idul Fitri harus diisi dengan memperbanyak kalimat takbir, tahmid dan kalimat tayibah lainnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/614/3168299//sholat-n6u3_large.jpg
Jadwal Sholat Gerhana Bulan di Masjid Istiqlal serta Bacaan Niatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/337/3168270//masjid_istiqlal-w3I0_large.jpg
Masjid Istiqlal Gelar Sholat Gerhana Bulan, Berikut Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/614/3167740//pernikahan-eA0S_large.jpg
100 Pasangan Nikah Massal di Masjid Istiqlal, Masyarakat Kurang Mampu hingga Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161812//macet-2vbj_large.jpg
Zikir Nasional 2025, Lalu Lintas di Kawasan Masjid Istiqlal Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3150992//nikah_massal_di_masjid_istiqlal-qP3O_large.jpg
Ratusan Calon Pengantin Ikut Nikah Massal di Masjid Istiqlal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/337/3150813//2000_gen_z_meriahkan_acara_muharam_menag_masjid_istiqlal_dulu_isinya_pensiunan-uG6o_large.jpg
2.000 Gen-Z Meriahkan Acara Muharam, Menag: Masjid Istiqlal Dulu Isinya Pensiunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement