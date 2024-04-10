Khatib Sholat Id Masjid Istiqlal: Idul Fitri Hari Wisuda Bagi Umat Muslim yang Lulus

JAKARTA - Khatib Salat Idul Fitri Prof Dr KH Abdul A'la Basyir menyebut bahwa momentum Hari Raya Idul Fitri adalah momen kembali suci seperti manusia yang baru dilahirkan. Hal itu disampaikan Abdul A'la Basyir dalam khutbah yang bertema "Memperkuat kebersamaan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa" di Masjid Istiqlal.

"Kembali ke fitrah adalah salah satu karunia Allah yang sangat berharga. Salah satu indikasinya adalah menguatnya integritas kepribadian," kata Khatib yang juga Rais Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (10/4/2024).

Menguatnya integritas kepribadian itu dapat dilihat dengan budi pekerti baik dan prilaku luhur pada satu sisi. Daoat mengendalikan nafsu, emosi negatif seeta prilaku buruk pada sisi yang lain.

"Idul fitri seutuhnya merupakan hari wisuda bagi umat islam yang berhasil lulus ujian dengan mampu mengendalikan diri lahir batin dari hal-hal yang diharamkan dan dari hal-hal yang tidak mencerminkan moralitas luhur selama bulan ramadhan," jelasnya.

Sebagai hari yang istimewa Hari Raya Idul Fitri harus diisi dengan memperbanyak kalimat takbir, tahmid dan kalimat tayibah lainnya.