HOME NEWS NASIONAL

Khatib Masjid Istiqlal: Ungkapan Syukur Idul Fitri Selain Takbir Tahmit Juga Kegiatan Sosial Nyata

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |09:27 WIB
Khatib Masjid Istiqlal: Ungkapan Syukur Idul Fitri Selain Takbir Tahmit Juga Kegiatan Sosial Nyata
A
A
A

JAKARTA - Khatib Salat Idul Fitri Masjid Istiqlal Prof Dr KH Abdul A'la Basyir menyebut selain mengucapkan tahlil, tahmit ungkapan rasa syukur pada momen hari raya Idul Fitri dapat diungkapkan dalam kegiatan sosial yang dapat memberikan kemaslahan umat sebagai anugrah yang Allah berikan.

"Ungkapan rasa syukur selain melalui takbir, tahmit juga melalui kegiatan nyata dengan mengaktualusyasikan anugrah Allah dalam kehidupan sosial yang dapat memberikan kebaikan dan kemaslaatan bersama," kata Abdul A'la, Rabu (10/4/2024).

Abdul A'la Basyir dalam khutbah yang bertema "Memperkuat kebersamaan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa" Abdul A'la mengatakan hakikat syukur mengutip Alghozali menggunakan karunia Allah sesuai dengan tujuan penciptannya.

"Berdasarkan ini, selain dengan lisan syukur juga harus diungkapkan dengan aksi gerakan nyata. Melalui syukur ini kita menjadikan segala anugrah Allah sebagai modal untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan dan kemaslahatan bagi kita," jelasnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melaksanakan Salat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Rabu (10/4/2024). Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju juga Salat Id di masjid tersebut.

Sejumlah menteri yang ikut serta Salat Id di Masjid Istiqlal, di antaranya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Selain itu terlihat juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dan Menpan RB Azwar Anas.

(Khafid Mardiyansyah)

      
