HOME NEWS NASIONAL

Unggah Foto Barang Gibran, Prabowo: Minal Aidin Wal-Faizin

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |10:28 WIB
Unggah Foto Barang Gibran, Prabowo: Minal Aidin Wal-Faizin
A
A
A

JAKARTA - Presiden terpilih dalam kontestasi pilpres 2024, Prabowo Subianto mengucapkan selamat hari raya Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Ucapan tersebut dia sampaikan melalui unggahan Instagram pribadinya, Rabu (10/4/2024).

Dalam foto yang diunggahnya itu, Prabowo berfoto bersama dengan Wakil Presiden terpilihnya yakni, Gibran Rakabuming Raka, keduanya kompak mengenakan pakaian serba putih.

"Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Minal Aidin Wal-Faizin. Mohon maaf lahir dam batin," tulis Prabowo dikutip dari Instagram prinadinya, Rabu (10/4/2024).

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu (10/4/2024). Hal tersebut ditetapkan setelah Kemenag melakukan Sidang Isbat di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Forum Sidang Isbat laporan rukyat sesuai data hisab, dan diaplikasikan negara MABIMS, oleh karena itu berdasarkan hisab posisi hilal Indonesia, serta adanya laporan hilal, disepakati bahwa 1 Syawal 1445 H jatuh pada Rabu 10 April 2024 Masehi " kata Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas kepada wartawan, Selasa (9/4/2024).

Pada Sidang Isbat tersebut dihadiri berbagai unsur seperti pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas Islam, akademisi, pakar astronomi, BMKG, BRIN, Komisi VII DPR RI hingga perwakilan duta besar negara sahabat, untuk bersama menetapkan hari lebaran.

Pelaksanaan Sidang Isbat sendiri, dilakukan secara tertutup, dilakukan sejak pukul 18.15 WIB, hingga pukul 19.05 WIB.

(Khafid Mardiyansyah)

      
