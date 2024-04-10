Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Jadi Khatib di UGM, Ini Pesannya untuk Indonesia

Kuntadi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |10:44 WIB
Mahfud MD Jadi Khatib di UGM, Ini Pesannya untuk Indonesia
A
A
A

YOGYAKARTA - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menjadi khatib dalam Sholat Idul Fitri 1445 Hijriah yang dilaksanakan di halaman Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (10/4/2024).

Mahfud menilai saling memaafkan antar manusia menjadi bagian menyucikan diri setelah menjalankan ibadah berpuasa dengan harapan Indonesia bisa leih baik.

“Filosofi puasa menyucikan diri. Tapi menyusikan diri sejalur belum diklasifikasi ke orang lain kepada orang secara langsung,” kata Mahfud. Sedangkan imam oleh Imam Muda Masjid Kampus UGM Muhamad Farhan Najib.

Filosifi inilah kemudian memunculkan tradisi saling meminta maaf antar manusia. Hal ini banyak dilaksanakan masyarakat di berbagai daerah. Usai melaksanakan Sholat Idul Fitri, masyarakat akan saling mengunjungi dan melaksanakan tradisi saling meminta maaf.

“Tradisi Tradisi saling meminta maaf, di antara anak bangsa untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih baik, di bidang politik, sosial maupun ekonomi,” katanya.

Halaman:
1 2
      
