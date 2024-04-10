HT : Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H

JAKARTA – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) bersama Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Dia pun memohon maaf lahir dan batin.

“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Mohon maaf lahir dan batin,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Rabu (10/04/2024).

Umat Islam di Tanah Air merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 H, hari ini.

“Selamat merayakan kemenangan bersama seluruh keluarga terkasih di kampung halaman,”imbuh HT.

(Khafid Mardiyansyah)