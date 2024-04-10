Sholat Id di Masjid Raya Al-Kautsar, Pj Gubernur Sultra : Mohon Maaf bila Belum Penuhi Seluruh Harapan Masyarakat

KENDARI - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto melaksanakan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah di Masjid Raya Al-Kautsar, Kota Kendari, Rabu (10/04/2024). Ia tiba sekitar pukul 06.50 WITA didampingi putra dan putrinya. Turut hadir pula Ketua DPRD Provinsi Sultra, Danrem 143/HO, Sekda Provinsi Sultra, Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Sultra, Imam Besar Masjid Al-Kautsar, Ketua dan Pengurus, serta jamaah mesjid dan warga Kota Kendari.

Sholat Ied dimulai tepat pada pukul 07.00 WITA. Bertindak selaku Imam yakni Imam Besar Mesjid Al-Kautsar, K.H. Mursyidin, dengan khatib yaitu Wakil Ketua MUI Provinsi Sultra, K.H. Djakri Napu.

Dalam sambutan singkat sebelum Sholat Ied, Pj Gubernur menghaturkan permohonan maaf lahir dan batin. Andap mengatakan, "Saya mewakili Forkopimda Tingkat I Provinsi maupun Tingkat II Kabupaten/Kota, menghaturkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Sultra, jika selama kurang lebih tujuh bulan bertugas di Sultra belum dapat mewujudkan semua harapan masyarakat. Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, dari hari pertama memimpin di Bumi Anoa hingga hari ini."

Selain itu Pj. Gubernur ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sultra yang telah berjuang hadapi berbagai kesulitan, terutama dalam hadapi Covid El-Nino berkepanjangan dan bencana hidrometeorologi berupa banjir.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat Sultra yang telah memberi contoh kepada para pejabat publik, termasuk kepada saya selaku Pj Gubernur, tentang arti perjuangan hidup. Kita percaya tiada satu pun insan yang akan mencapai kemenangan jika tidak mampu melampaui kesulitan."

Pj Gubernur memberi motivasi dengan menyitir, "Inna Ma'al Usri Yusro. Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan."

Andap berharap melalui perayaan Iedul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah / 2024 Masehi menjadi titik awal untuk perjalanan selanjutnya, "perjalanan yang selalu mengarahkan hati, pikiran dan batin kita kepada Allah SWT."

"Satu bulan lamanya kita menjalankan ibadah puasa Ramadan," papar Andap, "kita melatih diri bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengasah kesabaran kita. Insya Allah, Ibadah tersebut akan kita lanjutkan untuk menjadikan keimanan kepada-Nya sebagai benteng sekaligus tameng di sisa usia pengabdian kita semua."

Pj. Gubernur pada sambutannya juga menyampaikan harapannya, "semoga kita dapat berkhidmat untuk mewakafkan hidup di jalan yang mendaki dan sukar, semoga kita termasuk orang-orang yang memilih dan dipilih oleh Allah SWT menjadi orang-orang yang menempuh jalan kebajikan."

Setelah Sholat Ied, khatib K.H. Djakri Napu, menyampaikan ceramah dengan tema "Makna Iedul Fitri : Mencari Rasa Bahagia dengan Memberi"

K.H. Djakri Napu menuturkan kisah Rasulullah SAW saat melihat seorang anak yatim piatu. Anak itu duduk menyendiri dengan wajah sedih pada saat Iedul Fitri.