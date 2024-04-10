Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Open House di Istana, Menteri Ngantri Bareng Warga buat Salaman

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |12:31 WIB
Jokowi Open House di Istana, Menteri Ngantri Bareng Warga buat Salaman
Open house Presiden Jokowi (Foto: MPI/Raka)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sang Istri Iriana Jokowi mengadakan open house di Istana Negara, Jakarta pada pagi hari ini Rabu 10 April 2024. Open house diadakan usai Presiden Jokowi melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal.

Pantauan di lokasi, nampak ratusan warga menunggu untuk dapat bersalaman dengan Presiden Jokowi. Beberapa menteri juga ikut mengantri untuk dapat bersalaman dengan Presiden Jokowi dan istri.

MNC Portal berhasil mengabadikan momen beberapa menteri yang bersalaman dengan Presiden Jokowi dan istri. Diantaranya Menko Polhukam Hadi Tjahjanto beserta keluarga. Hadi nampak mengenakan Koko panjang putih dengan peci hitam. Hadi hadir beserta istri dan keluarganya.

 BACA JUGA:

Antrian selanjutnya ada Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) beserta keluarga. Nampak Bamsoet saling sapa dan tertawa dengan Presiden Jokowi.

Menteri lainnya yang hadir yakni Menteri LHK Siti Nurbaya lalu ada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang hadir bersama keluarga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement