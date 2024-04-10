Jokowi Open House di Istana, Menteri Ngantri Bareng Warga buat Salaman

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sang Istri Iriana Jokowi mengadakan open house di Istana Negara, Jakarta pada pagi hari ini Rabu 10 April 2024. Open house diadakan usai Presiden Jokowi melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal.

Pantauan di lokasi, nampak ratusan warga menunggu untuk dapat bersalaman dengan Presiden Jokowi. Beberapa menteri juga ikut mengantri untuk dapat bersalaman dengan Presiden Jokowi dan istri.

MNC Portal berhasil mengabadikan momen beberapa menteri yang bersalaman dengan Presiden Jokowi dan istri. Diantaranya Menko Polhukam Hadi Tjahjanto beserta keluarga. Hadi nampak mengenakan Koko panjang putih dengan peci hitam. Hadi hadir beserta istri dan keluarganya.

Antrian selanjutnya ada Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) beserta keluarga. Nampak Bamsoet saling sapa dan tertawa dengan Presiden Jokowi.

Menteri lainnya yang hadir yakni Menteri LHK Siti Nurbaya lalu ada Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang hadir bersama keluarga.