Open House Ganjar di Wedomartani Sleman Diserbu Warga, Atikoh Bagi-Bagi THR

SLEMAN - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar open house di kediamannya di Dusun Tegalsari, Kelurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Rabu (10/04/2024). Sejak dibuka pada pukul 08.00 WIB, rumah Ganjar langsung ramai didatangi warga.

Pantauan MNC Portal di lokasi, Ganjar beserta istri Siti Atiqoh Supriyanti dan anaknya Zinedine Alam Ganjar menyambut warga mulai dari anak-anak hingga orang tua dengan ramah. Tak jarang, mereka diajak berfoto bersama setelah bersalam-salaman.

Di tengah-tengah melayani warga yang datang, Ganjar yang sebelumnya sudah menyiapkan sejumlah mainan langsung membagikannya kepada kalangan anak-anak. Sementara, Atiqoh tampak memberikan sejumlah uang sebagai THR.

