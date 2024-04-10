Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Antrean Open House Jokowi Ricuh, Warga Berdesakan Masuk Istana hingga Ada yang Pingsan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |12:53 WIB
Antrean Open House Jokowi Ricuh, Warga Berdesakan Masuk Istana hingga Ada yang Pingsan
Warga berkerumun di depan Istana Negara untuk hadiri open house Presiden Jokowi (Foto: MPI/Farhan)
JAKARTA - Antrean ribuan warga yang hendak menghadiri open house Lebaran 2024 Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024), sempat ricuh. Warga berusaha menerobos pagar Istana Negara ketika terdapat sebuah ambulans yang hendak masuk ke dalam.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi sekira pukul 10.55 WIB, warga sebelumnya sempat bersorak lantaran melihat adanya warga yang berusaha memotong antrean masuk ke dalam kediaman resmi Presiden Joko Widodo tersebut. Kendati demikian suasana semakin ricuh di kala mobil ambulans hendak masuk ke dalam sehingga pagar yang dijaga petugas keamanan dibuka sementara.

Saat pagar Istana terbuka, warga pun memanfaatkan situasi untuk memaksa masuk ke dalam. Sontak, situasi tersebut mengakibatkan kericuhan lantaran warga saling dorong mendorong guna meringsek masuk ke dalam Istana.

 BACA JUGA:

Ketika kericuhan terjadi, petugas gabungan yang terdiri dari TNI-Polri pun ikut berusaha menghadang rombongan warga yang berusaha masuk. Sempat terjadi aksi adu mulut, saling dorong antar-warga dengan petugas pengamanan, hingga ada seorang perempuan tua yang pingsan di tempat.

Selepas dihadang, suasana berangsur kondusif lantaran sebagian besar antrean sudah masuk melintasi pagar penjagaan Istana. Antrean yang mengular sejak Rabu pagi tadi (10/4/2024) kini mulai berkurang karena banyaknya massa yang sudah berada di dalam komplek Istana.

Halaman:
1 2
      
