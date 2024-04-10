Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar Siapkan Ridwan Kamil, Ahmad Zaki dan Erwin Aksa Maju Pilgub DKI 2024

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |13:07 WIB
Golkar Siapkan Ridwan Kamil, Ahmad Zaki dan Erwin Aksa Maju Pilgub DKI 2024
Ketum Golkar Airlangga Hartarto bersama pengurus DPP Golkar (Foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mengatakan ada tiga bakal kandidat yang dipersiapkan Golkar maju di Pilgub DKI Jakarta pada November 2024.

Ketiganya adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil, Ketua DPP Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki, dan Waketum Golkar Erwin Aksa.

"DKI Jakarta kemarin sudah kita sampaikan ada yang on the way (OTW) ke Jakarta, kita tunggu. Kemudian ada yang sudah diberi mandat, Pak Zaki. Kemudian ada yang sudah pasang billboard, namanya pak Erwin Aksa. Sudah pasang billboard, belum dikasih mandat," ujar Airlangga kepada pers usai Shalat Idul Fitri 1445 Hijriah bersama jajaran petinggi DPP Golkar di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat, Rabu (10/4/2024).

 BACA JUGA:

Meskipun demikian siapa yang akan dipilih dan akan berkoalisi dengan partai politik lainnya kata Airlangga akan tergantung hasil evaluasi.

"Jadi tergantung evaluasinya. Kalau namanya muncul tentu kita akan rekomendasi," ungkap Airlangga Hartarto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168166/muhammad_sarmuji-djWn_large.jpg
Pascademo Ricuh, Sekjen Golkar Instruksikan Kader Proaktif Salurkan Aspirasi Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165862/doli-yR4Y_large.jpg
Prabowo Dukung Kepemimpinan Bahlil di Golkar, Isu Munaslub Menguap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/337/3161672/golkar-sXh1_large.jpg
Golkar Dorong Hilirisasi Nasional dengan Perkuat Legislasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147500/bapera-V8uI_large.jpg
Buntut Polemik Raja Ampat, Bapera Rapatkan Barisan Kawal Ketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/338/3126288/mkgr-sXgk_large.jpg
Basri Baco Targetkan Kursi DPRD DKI dari Ormas Sayap Golkar Naik 2 Kali Lipat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/337/3120319/bahlil-ROyV_large.jpg
Buntut Polemik Gelar Doktor Bahlil, UI Sanksi Promotor, Direktur, hingga Kaprodi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement