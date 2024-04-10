Golkar Siapkan Ridwan Kamil, Ahmad Zaki dan Erwin Aksa Maju Pilgub DKI 2024

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mengatakan ada tiga bakal kandidat yang dipersiapkan Golkar maju di Pilgub DKI Jakarta pada November 2024.

Ketiganya adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil alias Emil, Ketua DPP Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki, dan Waketum Golkar Erwin Aksa.

"DKI Jakarta kemarin sudah kita sampaikan ada yang on the way (OTW) ke Jakarta, kita tunggu. Kemudian ada yang sudah diberi mandat, Pak Zaki. Kemudian ada yang sudah pasang billboard, namanya pak Erwin Aksa. Sudah pasang billboard, belum dikasih mandat," ujar Airlangga kepada pers usai Shalat Idul Fitri 1445 Hijriah bersama jajaran petinggi DPP Golkar di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta Barat, Rabu (10/4/2024).

BACA JUGA:

Meskipun demikian siapa yang akan dipilih dan akan berkoalisi dengan partai politik lainnya kata Airlangga akan tergantung hasil evaluasi.

"Jadi tergantung evaluasinya. Kalau namanya muncul tentu kita akan rekomendasi," ungkap Airlangga Hartarto.