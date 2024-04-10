Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Rajut Perbedaan Pasca-Pemilu 2024 di Momen Idul Fitri

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap Idul Fitri 1445 Hijriah menjadi momen yang membawa kebahagiaan dan kedamaian terlebih setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Dia berharap seluruh masyarakat dapat bersatu sebagai anak bangsa untuk melangkah lebih maju.

“Saya sebagai Menteri Dalam Negeri atas nama Kementerian Dalam Negeri dan juga Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengucapkan selamat hari raya Idulfitri,” kata Mendagri seusai melaksanakan salat id di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (10/4/2024).

Selain itu, Mendagri mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pertemuan secara virtual dengan kepala daerah. Dalam pertemuan itu, Mendagri mengimbau kepala daerah agar tetap menjaga situasi yang sudah kondusif pada saat pemilu maupun pascapemilu.

