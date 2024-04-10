Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nikmati Mudik dengan Keindahan Alam, Selengkapnya di Okezone Updates

Salman Mardira , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |14:20 WIB
Nikmati Mudik dengan Keindahan Alam, Selengkapnya di Okezone Updates
Nikmati mudik dengan keindahan alam Kelok 9.
A
A
A

OKEZONE Updates pada hari, Rabu (10/4/2024) berisikan berita-berita terkini, salah satunya adalah mudik dengan melihat keindahan alam. Ya, siapa yang tidak suka mudik sambil menikmati keindahan alam disekitar. Seperti di kelok 9 Sumatera Barat.

Dari ketinggian, kelok 9 nampak begitu indah memanjakan mata. Bahkan, masyarakat yang berkunjung ke wilayah Sumatera Barat atau Riau, menjadikan jembatan kelok 9 sebagai salah satu lokasi wisata tujuan mereka.

Suasana di atas jembatan terlihat ramai pemudik, yang melepas penat sekaligus menikmati keindahan panorama setempat. Sepanjang jalan kelok 9 ini berbatasan dengan jurang, dan diapit oleh dua cagar alam yaitu cagar alam air putih dan cagar alam harau.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/337/3167387/daily_buzz-685t_large.jpg
Podcast The Daily Buzz Bongkar Penumpang Gelap Aksi Massa di Jakarta, Simak Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038391/wayv-bakal-gelar-konser-perdana-di-indonesia-musim-bursa-transfer-usai-uero-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-n4TJVgoqVJ.jpg
WayV Bakal Gelar Konser Perdana di Indonesia, Musim Bursa Transfer Usai UERO, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/337/3037375/musim-bursa-transfer-usai-euro-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ZPpsEO8vVV.jpeg
Musim Bursa Transfer Usai Euro, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035659/film-despicable-me-4-raih-omset-usd5-miliar-informasi-selengkapnya-di-okezone-update-ReL50k2uZ8.jpg
Film Despicable Me 4 Raih Omset USD5 Miliar, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/337/3033863/viral-tukang-parkir-di-bali-mirip-bruno-mars-selengkapnya-di-okezone-updates-hari-ini-T1JLJhs5ZM.jpeg
Viral Tukang Parkir di Bali Mirip Bruno Mars, Selengkapnya Di Okezone Updates Hari Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/337/3018683/special-report-ironi-kasus-pelecehan-ibu-kandung-terhadap-anaknya-Wb5XXgungX.jpg
SPECIAL REPORT: Ironi Kasus Pelecehan Ibu Kandung terhadap Anaknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement