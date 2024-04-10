Nikmati Mudik dengan Keindahan Alam, Selengkapnya di Okezone Updates

OKEZONE Updates pada hari, Rabu (10/4/2024) berisikan berita-berita terkini, salah satunya adalah mudik dengan melihat keindahan alam. Ya, siapa yang tidak suka mudik sambil menikmati keindahan alam disekitar. Seperti di kelok 9 Sumatera Barat.

Dari ketinggian, kelok 9 nampak begitu indah memanjakan mata. Bahkan, masyarakat yang berkunjung ke wilayah Sumatera Barat atau Riau, menjadikan jembatan kelok 9 sebagai salah satu lokasi wisata tujuan mereka.

Suasana di atas jembatan terlihat ramai pemudik, yang melepas penat sekaligus menikmati keindahan panorama setempat. Sepanjang jalan kelok 9 ini berbatasan dengan jurang, dan diapit oleh dua cagar alam yaitu cagar alam air putih dan cagar alam harau.

