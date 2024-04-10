Antrean Open House Jokowi Ricuh sampai Ada yang Pingsan, Istana : Kami Mohon Maaf

Warga berkerumun di depan Istana Negara untuk hadiri open house Presiden Jokowi (Foto: MPI/Farhan)

JAKARTA - Antrean warga yang hendak menghadiri open house yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta Pusat, sempat ricuh sampai ada seorang wanita pingsan, Rabu (10/4/2024).

Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden, Mohamad Yusuf Permana meminta maaf karena pihak Istana tidak bisa mengakomodasi semua warga yang ingin hadir Open house Presiden Jokowi.

"Kami mohon maaf apabila tidak dapat mengakomodir semua kehadiran masyarakat. Tentu saja hal tersebut akan menjadi evaluasi bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Masyarakat," kata Yusuf saat dihubungi.

BACA JUGA:

Yusuf menyebut bahwa pihaknya sangat memahami antusias warga yang ingin menghadiri open house di Istana bersama Presiden Jokowi.

"Kami sangat menghormati dan sangat menghargai serta mengucapkan Terima kasih atas kepada masyarakat yang datang ke Istana," kata Yusuf.

Yusuf juga menyebut bahwa karena keterbatasan waktu open house dengan Presiden Jokowi juga tidak berlangsung lama.

"Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya bahwa kami pun ada keterbatasan waktu, termasuk untuk persiapan Sholat Dzuhur," kata Yusuf.

BACA JUGA:

Diberitakan sebelumnya, Antrean ribuan warga yang hendak menghadiri open house yang digelar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara sempat ricuh menjelang siang.

Antrean panjang warga tersebut berusaha menerobos pagar Istana Negara ketika terdapat sebuah ambulans yang hendak masuk ke dalam.

Saat pagar Istana terbuka, warga pun memanfaatkan situasi untuk memaksa masuk ke dalam. Sontak, situasi tersebut mengakibatkan kericuhan lantaran warga saling dorong mendorong guna meringsek masuk ke dalam Istana.

Ketika kericuhan terjadi, petugas gabungan yang terdiri dari TNI-Polri pun ikut berusaha menghadang rombongan warga yang berusaha masuk. Sempat terjadi aksi adu mulut, saling dorong antarwarga dengan petugas pengamanan, hingga ada seorang perempuan tua yang pingsan di tempat.