INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Anies Baswedan Gelar Open House, Ribuan Warga Rela Antre di Pendopo Lebak Bulus

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |16:58 WIB
Anies Baswedan Gelar <i>Open House</i>, Ribuan Warga Rela Antre di Pendopo Lebak Bulus
Open house Anies Baswedan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan warga hingga relawan rela antri di Pendopo Anies Baswedan Jalan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan dalam acara open house halalbihalal pada Rabu (10/4/2024) sore ini atau 1 Syawal 1445 Hijriah.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, antrean warga hingga relawan antusias mengantre sejak pukul 14.00 WIB sejatinya open house dibuka pukul 15.00-17.00 WIB.

Sedangkan hingga pukul 16.30 WIB warga dan relawan baik tua muda hingga anak-anak masih terus berdatangan ke kediaman Eks Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

Anies mengenakan baju koko berwarna abu-abu dengan peci hitam didampingi sang istri Fery Farhati yang mengenakan kerudung warna senada yakni abu-abu. Anies dan Fery pun menyalami satu per satu warga maupun relawan.

Tak jarang relawan menyolong momen dengan mengabadikannya selfie dengan gawai masing-masing meski pihak Anies menyediakan folder foto khusus acara open house sore ini.

Banyaknya warga maupun relawan membuat saling dorong untuk masuk ke area dalam pendopo Anies tak terelakan.

Halaman:
1 2
      
