HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Ungkap Alasan Pengembalian Penyebutan KKB ke OPM

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |17:15 WIB
Panglima TNI Ungkap Alasan Pengembalian Penyebutan KKB ke OPM
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan alasan TNI kembali menyebut Kelompok Separatis Teroris (KST) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Agus mengatakan, pengembalian penyebutan tersebut dikarenakan adanya penyebutan yang datang dari milisi Papua menjadi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

"Jadi dari mereka sendiri menamakan mereka adalah TPNPB tentara pembebasan nasional Papua Barat, sama dengan OPM," ujar Agus saat jumpa pers di Wisma Ahmad Yani, Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2024).

Agus menjelaskan bahwa sikap tegas TNI memandang pemberontakan OPM tersebut sudah mengancam keselamatan jiwa masyarakat dengan menebar teror.

Halaman:
1 2
      
