Sebanyak Dua Ribu Warga Indonesia Rayakan Idul Fitri di KBRI Bangkok

BANGKOK - Sebanyak 2.000 lebih masyarakat Indonesia mulai pukul 06.00 pagi memadati lapangan sepakbola KBRI Bangkok dalam rangka melaksanakan Sholat Idul Fitri 1445 H bertepatan dengan 10 April 2024.

Pelaksanaan Sholat Idul Fitri tahun 2024 di KBRI Bangkok dimulai pada pukul 7.00 pagi mempertimbangkan cuaca di Bangkok telah memasuki musim panas atau bertepatan dengan perayaan tahun baru Thailand Songkran yang biasanya dirayakan dengan perayaan air.

Alunan takbir, tasbih, dan tahmid, terdengar dikumandangkan dengan penuh khidmat mulai dari malam hingga menjelang pelaksanaan Sholat Idul Fitri 1445 H. Di antara masyarakat Indonesia yang hadir, antara lain Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand beserta Ibu Tanty Rachmat Budiman.

Bertindak sebagai Imam pada sholat Idul Fitri adalah Ustadz Zulfirman, dan Khatib Ustad Novi Maulana, selaku Da’i Ambassador yang ditempatkan Yayasan Dompet Duafa untuk melakukan syiar islam di Thailand selama bulan Ramadhan.

Adapun inti khutbah yang bertema “Makna Idul Fitri bagi Keseharian Hidup dan Kehidupan Masyarakat” adalah tiga yaitu, pertama manusia memiliki tugas pokok sebagai hamba Allah untuk tunduk patuh kepada Allah.

Kedua, menjaga dan melestarikan fungsi keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi yaitu mengatur dan memakmurkan urusan-urusan tatanan kehidupan dunianya, mulai dari kehidupan diri sendiri, kehidupan keluarga, kehidupan sosial bermasyarakat dan interaksi berbangsa dan bernegara.

Lalu ketiga, manusia sebagai mahluk sosial dengan senantiasa saling kenal, tolong-menolong, menghadirkan rasa empati, simpati dan peduli tidak hanya terhadap sesama manusia bahkan terhadap seluruh ciptaan Allah.

Setelah selesai melaksanakan Sholat Idul Fitri 1445H, masyarakat Indonesia secara teratur dan penuh suka cita mulai memasuki Wisma Duta Besar RI Bangkok untuk bersilaturahmi dengan Duta Besar RI dan Ibu Tanty Rachmat Budiman.

Kegiatan silaturahmi Masyarakat Indonesia dengan Duta Besar RI Bangkok tidak hanya diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia, tetapi juga masyarakat Indonesia lainnya yang non-muslim serta friends of Indonesia di Thailand.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan sangat terasa pada acara silaturahmi tersebut. Dalam suasana penuh suka cita warga Indonesia saling bermaaf-maafan, bercengkerama, dan bersenda gurau satu sama lain sambil menikmati santapan khas Hari Raya Idul Fitri seperti rendang, ikan balado, ayam goreng, sayur lontong dan bakso. Tidak lupa disajikan pula hidangan penutup yaitu es campur dan es krim sebagai pelepas dahaga di tengah panasnya udara musim panas Thailand.