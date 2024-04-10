Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ketua TKN Prabowo Sambangi Open House Megawati, Sekjen PDIP Ungkap Isi Pembicaraannya

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |18:30 WIB
Hasto Kristiyanto (Foto: MPI/Giffar)
JAKARTA - Ketua Umum PDI-Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar open house di rumahnya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024), bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah,

Sejumlah pejabat dan tokoh politik datang ke kediaman mantan Presiden ke-5 itu. Yang menarik perhatian adalah ketika datangnya Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani.

Rosan yang mengenakan batik pola kotak-kotak itu, tiba di rumah Megawati pada pukul 10.40 WIB. Sesampainya, Rosan langsung masuk ke dalam rumah Mega. Tak lama, dia pun keluar tanpa mengatakan apapun kepada awak media di lokasi.

