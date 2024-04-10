Lebaran Pertama, Sejumlah Pejabat dan Tokoh Politik Sowan ke Rumah Prabowo

JAKARTA - Sejumlah pejabat dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran berbondong-bondong mendatangi rumah presiden terpilih Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (104/2024).

Prabowo sampai di rumahnya sekira pukul 16.30 WIB. Prabowo sempat menyapa para awak media yang telah menunggunya. Dia turut menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri.

“Terima kasih semuanya, mohon maaf lahir batin, Selamat lebaran semuanya,” ujar Prabowo yang juga Menteri Pertahanan.

Sementara untuk pejabat yang sudah hadir yakni putra sulung Prabowo, Didit Hediprasetyo; pendakwah, Haikal Hassan; Pengamat Politik, Hasan Nasbi, dan Komjen (Purn) Boy Rafli Amar, eks Kepala BNPT.

Kemudian Rektor Unhan, Letjen TNI Jonni Mahroza; Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Donny Ermawan Taufanto; Kepala Baranahan Kemhan, Marsda TNI Yusuf Jauhari; dan Kepala Biro Humas Sekretariat Jenderal Kemenhan Brigjen Edwin Adrian Sumantha.