PDIP soal Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo : Nanti Setelah Keputusan MK

JAKARTA - Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto buka suara soal rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya pertemuan kedua tokoh bisa saja terwujud pada momen yang tepat, setelah ada hasil putusan sengketa Pipres 2024 yang sedang disidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pada momentum yang tepat terutama nanti setelah sidang di MK diambil suatu keputusan yang kita harapkan keputusan dari hakim MK betul-betul mengedepankan sikap kenegarawanan. Sebagaimana yang ditulis oleh ibu Megawati Soekarnoputri, kenegarawanan hakim MK," ucao Hasto kepada wartawan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2024).

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani yang menyanbangi rumah Megawati di hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Kala itu, Rosan yang mengenakan batik pola kotak-kotak itu, tiba di rumah Megawati pada pukul 10.40 WIB. Sesampainya, Rosan langsung masuk ke dalam rumah Mega. Tak lama, dia pun keluar tanpa mengatakan apapun kepada awak media di lokasi.