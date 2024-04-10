Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Open House di Lebak Bulus, Anies : Ini Keunikan Idul Fitri di Indonesia untuk Eratkan Silahturahmi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |21:00 WIB
Open House di Lebak Bulus, Anies : Ini Keunikan Idul Fitri di Indonesia untuk Eratkan Silahturahmi
Anies Baswedan (Foto: MPI/Refi)
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 sekaligus capres nomor urut p1, Anies Rasyid Baswedan menggelar open house Lebaran 2024 di Pendopo, Jalan Lebak Bulus Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (10/4/2024). Menurutnya ini bagian tradisi unik Idul Fitri di Indonesia untuk mempererat silahturahmi.

"Ini bagian dari keunikan di Indonesia, Idul Fitri dirayakan di seluruh dunia tetapi tidak semua tempat merayakannya sebagai sebuah event untuk mengikat erat tali silahturahmi untuk saling bermaaf-maafan dan untuk mempertemukan yang sudah lama tidak berjumpa ini adalah keunikan dari Idul Fitri di Indonesia harus kita jaga sama sama," kata Anies.

Anies mengatakan open house yang digelar sejak pukul 15.00-17.00 WIB itu banyak yang datang dari teman dekat hingga relawan AMIN berkumpul jadi satu.

