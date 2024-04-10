Urai Kemacetan, Contraflow Tol Japek Diperpanjang hingga KM 65 Arah Cikampek

JAKARTA - PT Jasa Marga memperpanjang lajur contraflow dari Kilometer (Km) 47 hingga Km 65 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Cikampek. Skema ini diterapkan untuk mengurai peningkatan volume kendaraan yang melintas pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Rabu (10/4/2024).

Skenario memperpanjang contraflow ini juga diterapkan berdasarkan diskresi dari pihak Kepolisian. Penerapan contraflow Tol Japek ini sudah berlangsung sejak pukul 15.00 WIB.

"Pukul 13:45 WIB diberlakukan contraflow 1 lajur KM 55 sampai KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kemudian pada pukul 15.00 WIB contraflow 1 lajur diperpanjang menjadi dari KM 47 sampai KM 65 arah Cikampek," tulis keterangan PT Jasa Marga dalam rilis resmi yang diterima MNC Portal Indonesia.

