HOME NEWS NASIONAL

Urai Kemacetan, Contraflow Tol Japek Diperpanjang hingga KM 65 Arah Cikampek

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |18:47 WIB
Urai Kemacetan, Contraflow Tol Japek Diperpanjang hingga KM 65 Arah Cikampek
Tol Jakarta-Cikampek (PT Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga memperpanjang lajur contraflow dari Kilometer (Km) 47 hingga Km 65 Tol Jakarta-Cikampek (Japek) arah Cikampek. Skema ini diterapkan untuk mengurai peningkatan volume kendaraan yang melintas pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Rabu (10/4/2024).

Skenario memperpanjang contraflow ini juga diterapkan berdasarkan diskresi dari pihak Kepolisian. Penerapan contraflow Tol Japek ini sudah berlangsung sejak pukul 15.00 WIB.

"Pukul 13:45 WIB diberlakukan contraflow 1 lajur KM 55 sampai KM 65 arah Cikampek Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Kemudian pada pukul 15.00 WIB contraflow 1 lajur diperpanjang menjadi dari KM 47 sampai KM 65 arah Cikampek," tulis keterangan PT Jasa Marga dalam rilis resmi yang diterima MNC Portal Indonesia.

