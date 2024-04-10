Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gunakan Sandi Solidarity Path Operation, TNI Sukses Kirimkan 3.200 Kg Logistik ke Gaza

Muhammad Farhan , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |21:25 WIB
Gunakan Sandi <i>Solidarity Path Operation</i>, TNI Sukses Kirimkan 3.200 Kg Logistik ke Gaza
Pangeran Diponegoro (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan penerbangan kiriman bantuan logistik dari Indonesia kepada Gaza, Palestina, telah sukses dilaksanakan pada Selasa siang kemarin (9/4/2024). Agus mengungkapkan penerbangan bantuan logistik tersebut dilaksanakan dengan kode sandi Solidarity Path Operation.

Agus menjelaskan hal tersebut dalam jumpa pers yang dihelat di wisma Ahmad Yani, Menteng, Jakarta Pusat pada hari raya IdulFitri, Rabu siang (10/4/2024).

"Jadi kontingen Indonesia berjumlah 27 orang dipimpin oleh Kolonel Penerbang Noto telah berhasil melaksanakan 'air drop' siang kemarin dengan Sandi Solidarity Path Operation," jelas Agus saat jumpa pers.

 BACA JUGA:

Agus mengatakan penerbangan bantuan logistik tersebut, dilakukan menggunakan Pesawat Hercules C-130. Total logistik yang dikirimkan sebanyak 20 paket, dengan berat masing-masing 160 kilogram.

"Jadi total logistik yang berhasil sampai di drop zone Gaza adalah sebanyak 3.200 kilogram yang berisi makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di pengungsian," jelas Agus.

 BACA JUGA:

Agus menambahkan, seusai keberhasilan pengiriman bantuan logistik yang bekerja sama dengan The Royal Jordanian Armed Forces, Pesawat Hercules C-130 tersebut akan tiba di tanah air pada Kamis sore besok (11/4/2024).

"Kontingen Insya Allah akan tiba di Indonesia besok sore pukul 17.00. Sekarang sudah dalam perjalanan dan nanti akan bermalam di Myanmar malam ini," lugas Agus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement