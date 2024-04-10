Gunakan Sandi Solidarity Path Operation, TNI Sukses Kirimkan 3.200 Kg Logistik ke Gaza

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto mengungkapkan penerbangan kiriman bantuan logistik dari Indonesia kepada Gaza, Palestina, telah sukses dilaksanakan pada Selasa siang kemarin (9/4/2024). Agus mengungkapkan penerbangan bantuan logistik tersebut dilaksanakan dengan kode sandi Solidarity Path Operation.

Agus menjelaskan hal tersebut dalam jumpa pers yang dihelat di wisma Ahmad Yani, Menteng, Jakarta Pusat pada hari raya IdulFitri, Rabu siang (10/4/2024).

"Jadi kontingen Indonesia berjumlah 27 orang dipimpin oleh Kolonel Penerbang Noto telah berhasil melaksanakan 'air drop' siang kemarin dengan Sandi Solidarity Path Operation," jelas Agus saat jumpa pers.

BACA JUGA:

Agus mengatakan penerbangan bantuan logistik tersebut, dilakukan menggunakan Pesawat Hercules C-130. Total logistik yang dikirimkan sebanyak 20 paket, dengan berat masing-masing 160 kilogram.

"Jadi total logistik yang berhasil sampai di drop zone Gaza adalah sebanyak 3.200 kilogram yang berisi makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di pengungsian," jelas Agus.

BACA JUGA:

Agus menambahkan, seusai keberhasilan pengiriman bantuan logistik yang bekerja sama dengan The Royal Jordanian Armed Forces, Pesawat Hercules C-130 tersebut akan tiba di tanah air pada Kamis sore besok (11/4/2024).

"Kontingen Insya Allah akan tiba di Indonesia besok sore pukul 17.00. Sekarang sudah dalam perjalanan dan nanti akan bermalam di Myanmar malam ini," lugas Agus.